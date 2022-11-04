توفي طفل يبلغ من العمر6 سنوات إثر إصابته بفيروس

شائع يحذر الأطباء منه بالتزامن مع تزايد عدد المرضى في المستشفيات؛ وذلك في ولاية ميشيجان بعد تشخيص إصابته بفيروس الجهاز التنفسي (RSV).

وحذر مديرو الصحة والأطباء من الإنفلونزا أثناء إدخال الأطفال إلى العناية المركزة، وشخصوا فيروس RSV أنه فيروس شائع ولكنه يؤثر على الأطفال ذوي المناعة المنخفضة، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات الحكومية.

وقال المدير الطبي لمقاطعة أوكلاند الدكتور “راسل فاوست” أن المستشفيات تمتلئ بالأطفال الذين يكافحون الفيروس الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون.