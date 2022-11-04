إغلاق مطارات إسبانية وسط مخاوف من سقوط صاروخ صيني

أقدمت عدة مطارات إسبانية على إغلاق مجالها الجوي وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ على الأرض، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الطائرات.

وقد يواجه مطار برشلونة تأخيرات في جدول الرحلات، طوال اليوم الجمعة، ويتوقع أن الرحلات الجوية بين جزر البليار والمملكة المتحدة هي الأكثر تضررا.

وقال المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية في كاتالونيا “نظرا للمخاطر المرتبطة بمرور الجسم الفضائي CZ-5B الذي يعبر المجال الجوي الإسباني، تم تقييد الرحلات الجوية تماما من الساعة 9:38 صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 10:18”.

فيما أشار مراقبو الحركة الجوية في إسبانيا إلى أن “هيئة الطيران الأوروبية Eurocontrol، أبلغت عن إعادة دخول صاروخ صيني إلى الغلاف الجوي للأرض بدون رقابة”.