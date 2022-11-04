أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن موجة الغبار التي شهدتها الرياض يوم أمس ليست الأخيرة ومازالت الأجواء متذبذبة على مناطق المملكة كافة .

وقال القحطاني :” المركز الوطني أعلن اليوم عن موجة باردة على المناطق الشمالية امتداداً إلى المناطق الشمالية الشرقية وحائل تساهم في انخفاض درجات الحرارة الصغرى فيها مابين ١٤ إلى ١٠ درجات مئوية”.

وأضاف ” نلاحظ أن هناك اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مقارنة بأجواء الصيف” لافتاً إلى أن هناك فرص هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.