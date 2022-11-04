أكد الناقد الرياضي، سعود الصرامي، أن المنتخب الوطني لكرة القدم كان سيستفيد من إقامة المباراة التي لم تستكمل بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل في التصفيات.

وأضاف أن المباراة لو كانت قد أقيمت لكان هناك فرصة محتملة بأن يحصل لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على البطاقة الحمراء، وحينها كان سيستفيد الأخضر من عدم وجود ميسي في المواجهة التي ستجمع بين الأخضر ومنتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2022.

وأضاف أن مسيرة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين مشرفة مستشهدا على ذلك بذكرياته عن المباريات التي جمعت بين المنتخبين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سوالف رياضية المذاع قناة 24 الرياضية.

وأبدى استغرابه من صمت الاتحاد السعودي لكرة القدم على قرار التسوية التي تمت بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين التي تم إيقافها بعد 7 دقائق في التصفيات بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” و”كاس” جامل المنتخبين ولم يقرر إعادة استكمال المباراة.