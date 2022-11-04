نبه استشاري الطب النفسي، وليد الزهراني، إلى نوعيات الأطعمة التي يفضل تناولها من أجل التخفيف من أعراض الاكتئاب الموسمي، وأهم ما يجب فعله في هذه الفترة.

وأضاف أن تناول الكربوهيدرات والسكريات يخفف من أعراض الاكتئاب الموسمي، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة الإخبارية.

كما نصح بممارسة الرياضة والتنزه، والمشي، والاجتماع مع الأشخاص، وشرب المشروبات الساخنة، وتناول المأكولات التي تعطي طاقة للجسم.