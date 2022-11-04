يواص مرتزقة النظام الملالي حملة الترهيب وجرائم القتل في شوارع إيران، وسط محاولات منهم لقمع الاحتجاجات التي انطلقت ضد قاداته.

وتسبب الرصاص الذي يطلقه المرتزقة الإرهابية في إنهاء حياة شاب، بعدما اخترق جسده العديد من الأعيرة النارية.

كما حاول المرتزقة إثارة الفزع والرعب في نفوس عائلة، وأخذوا يطلقون الرصاص عليهم لترهيبهم وتخويفهم دون رحمة.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.