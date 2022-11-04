كشف متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي عن المخالفات المشمولة وغير المشمولة في مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” .

وقال الحربي، إن الهيئة سوف تعفي المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية وأيضا غرامة التأخر في السداد وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وأيضا تصحيح الإقرار وهذه خاصة بضريبة القيمة المضافة.

وأضاف “الحربي” أنه من ضمن المخالفات التي تعفيها الهيئة أيضا مخالفات الضبط الميداني سواء تم مخالفة لوائح ضريبة القيمة المضافة لفاتورة إلكترونية أو لائحة الفوترة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك في مداخلة بقناة “الإخبارية”.

وتابع أن متبقي 3 أسابيع على انتهاء المبادرة فمن المقرر أن تنتهي في نهاية نوفمبر الجاري ونأمل من المكلفين والقطاع الخاصة بالمسارعة للاستفادة من هذه المبادرة .

ولفت إلى أن هذه المبادرات تهدف دائما لكي يستفيد القطاع الخاص وأن يقوم بتصحيح أي أخطاء ماضية أو أي إشكاليات لديه في الإفصاح وأدعو جميع المكلفين والقطاع الخاص لمراجعة إقراراتهم.