علقت خبيرة التجميل العراقية “سارة حيدر” على التحقيق مع ضباط عسكريين لمشاركتهم في مهرجان فني ببغداد، والذي آثار جدلا واسعا مؤخرا، مشيرة إلى أنهم أجلسوها بجانب الضباط لكوني محتشمة عكس باقي الحاضرات.

وقالت سارة حيدر في حديثها لقناة الشرقية “أنا لم أقصد إثارت الجدل في مهرجان بغداد ، والبعض ظن أن الضباط جاءوا لحمايتي ، وسبب حضورهم للمهرجان هو التكريم مع المشاهير والفنانين ”

وفيما يخص ملابسها أوضحت سارة حيدر، ” كنت من البنات المحتشمات في المهرجان ، ولن أرتدي أي ملابس تسيء للمهرجان “، في تلميح منها لوجود فتيات ترتدي ملابس غير محتشمة في مهرجان بغداد.

وأضافت خبيرة التجميل “جلست بجانب الضباط العسكريين خلال حفل ببغداد لأنني مؤثرة في المجتمع”

وفي وقت سابق، قررت وزارة الدفاع العراقية، تشكيل مجلس تحقيقي بشأن مشاركة ضباط عسكريين في مهرجان فني ببغداد.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد “أمرنا منذ صباح اليوم بجلب الضباط الذين ظهروا في احتفال مدني بالزي العسكري بالأمرة إلى مقر الوزارة وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقهم”