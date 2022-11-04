أوضح أنس الزامل عضو الهيئة السعودية للمحامين خطوات مباشرة الشكوى ضد المحامي، وذلك بالتزامن مع شطب رخصة محام قام بإفشاء أسرار أحد عملائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بمجرد تلقى الهيئة الشكوى تبدأ في فحصها ثم التواصل مع المحامي المعني بها ومواجهته،وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه في حال ثبوت المخالفة فأن الهيئة تحيل الموضوع إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل التي تتولى حينها التحقيق وبمجرد الإنتهاء يكون مصير الشكوى أما حفظها لعدم كفاية الأدلة أو رفع الدعوى التأديبية أمام لجنة تأديب المحاماة، والتي بدورها تنظر الدعوة، وإصدار العقوبة.