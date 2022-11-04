أثارت حادثة تزويج طفلة قاصرة تبلغ من العمر 10 أعوام ضجة واسعة في اليمن وتحديداً في مديرية دمت، بعد ما قاموا بتزوير عمرها.

وتم القبض على والد الفتاة والزوج والأمين الشرعي، وتم إيداعهم السجن، وتحويل القضية إلى محكمة دمت.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن زوج والدة الطفلة نهى قام باصطحابها والسفر بها إلى مدينة دمت لزيارة والدها الذي لا تعرفه ولم تلتق به من قبل، ولدى وصولها إلى مدينة دمت قام والدها بتزويجها وإخفائها عن زوج أمها الذي لم يكن يعرف بالواقعة إلا بعد شهور من البحث عنها.

وقضت محكمة دمت الابتدائية، بفسخ عقد زواج الطفلة نُهى جميل البالغة من العمر 10 أعوام، وتمت إعادة الطفلة لأمها وحبس الأب والزوج والأمين الشرعي.