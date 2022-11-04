كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن آخر تطورات لاعب روما باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة قوية مع فريقه الإيطالي الشهر الماضي.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن عملية تعافي لاعب روما باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة قوية مع فريقه الإيطالي الشهر الماضي تسير بشكل جيد.

وأفادت قناة “TYC” الأرجنتينية، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوين العالمي “تويتر”، أن عملية تعافي ديبالا لاعب روما الإيطالي تسير بشكل جيد، مؤكدة أن حالة اللاعب في تقدم مستمر.

وأضافت القناة أن ديبالا سيغيب عن مباراة فريقه أمام لاتسيو بديربي العاصمة الإيطالية، ومواجهة ساسولو، لكنه من المتوقع أن يشارك في آخر مباراة قبل التوقف الدولي أمام تورينو لدقائق، ضمن منافسات الجولة 15 من الكالتشيو، والتي ستقام في 13 من الشهر الجاري.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في مجموعة بجانب الأخضر، ومنتخبَي المكسيك وبولندا