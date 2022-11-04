وقعت مواجهات بين عدد من المحتجين والعناصر الأمنية في حي هلال في العاصمة تونس على خلفية مقتل شاب بالسجن واتهام الأمن بقتله.

وقام عدد من سكان حي هلال بغلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية في أغلب طرقات الحي، مما أدى إلى تدخل العناصر الامنية واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين واجهوا عناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.

ويُعتبر حي هلال من أفقر الأحياء الشعبية في تونس ومن أكثر الأحياء التي تنتشر فيها ظاهرة الجريمة، ويبعد بعض الأمتار فقط عن قصر الحكومة التونسية بالقصبة.

يذكر أن تونس تشهد منذ أسابيع توترًا وسلسلة من التحركات الاحتجاجية في عدد من المحافظات وعدد من الأحياء الشعبية لأسباب مختلفة.