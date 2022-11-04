قضت محكمة إسبانية بسجن رجل أعمال 42 عاما، بعد إدانته بست جرائم اعتداء جنسي على عاملات مغربيات.

وإضافة إلى السجن قضت محكمة إقليم مورسيا، ومقرها كارتاخينا، بحظر اقتراب المتهم من الضحايا، وخضوعه لمراقبة قضائية لمدة 5 سنوات والتي سيتم تنفيذها بعد صدور أحكام مقيدة للحرية.

وحسب قرار المحكمة فإنه ثبت لديها “أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليست لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية”.

وأضافت المحكمة أن رجل الأعمال “استغل وضع النساء المهاجرات اللاتي اعتمدن عليه في معيشتهن، إذ فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهن بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”.