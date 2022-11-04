تمكنت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية من القبض على شخص لمحاولته انتهاك حرمة مسكن.

وأضافت أن المتهم مواطـن ظـهـر فـي محتـوى متداول محاولا انتهاك حرمة مسكن مقيـم بدخوله.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.