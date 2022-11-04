أوضح صحفي السيارات ماجد الشيخي الفرق بين سيارة “لوسيد” وسيارة “سير” الكهربائية.

وقال “الشيخي” خلال مداخلة مع برنامج ياهلا أن لوسيد سيارة فاخرة موجهة للطبقة المخملية ويبدأ سعرها من 400 ألف ريال.

وتابع أما سيارة سير الكهربائية ستكون سيارة شعبية ويمكن لأي شخص أن يشتريها.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – ، أعلن أمس ، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.