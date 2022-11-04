أوضح المحُكّم والمحامي د. إبراهيم زمزمي العقوبات التي أقرها النظام في جرائم الابتزاز .

وقال “زمزمي” خلال ظهوره لبرنامج ياهلا أن نص المادة الثالثة من الفقرة الثانية من نظام الجرائم المعلوماتية قالت أن عقوبة الابتزاز السجن لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 500 ألف أو بهما.

وتابع أننا نحتاج إلى التشهير بالمبتز نظاماً وإجازة ذلك مهم بحيث يكون التشهير على نفقة المحكوم إذا رأى القاضى ذلك.