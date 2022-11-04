شن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي، هجوما على سلطات كرة القدم لتعريضها صحة اللاعبين للخطر، من خلال جدول المباريات المزدحم قبل كأس العالم، في وقت يعاني فريقه من قائمة متزايدة في الإصابات.

ووجه كونتي نيرانه إلى الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بسبب “الحالة المستحيلة” التي خلقوها مع الجدول المزدحم، كما تساءل عن سبب إقامة الدور الرابع من كأس الرابطة الانكليزية بعد أيام قليلة من نهائي كأس العالم الذي سيقام في 18 كديسمبر.

وقال كونتي: في الكثير من الأحيان أسمع عن رفاهية اللاعبين، لكنها مجرد طريقة مهذبة لإظهار أنهم مهتمون حقًا برفاهية اللاعبين، لأنهم ليسوا قلقين حقًا بشأنها إذا كان الجدول على هذا النحو.

وأضاف: في كل لحظة يظهر أن أهم شيء هو استمرار البطولات، كنا نعلم أنه من الجنون إقامة كأس العالم خلال فترة الدوري ودوري أبطال أوروبا. هذا النوع من الجدول جنوني.

يذكر أن كل من الجناح الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، المهاجم البرازيلي ريشارليسون والمدافع الارجنتيني كريستيان روميرو سيغيب عن مباراة توتنهام ضد ضيفه ليفربول الاحد في الدوري الممتاز.