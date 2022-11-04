قال الناقد الرياضي، خالد البدر، إنه حزين على الناقد الرياضي سعود الصرامي ومسيرته، حيث أصبح ناقم على النصر.
وأضاف أنه يتوقع ألا تنتهي أزمة نادي النصر مع لاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.
كما توقع خالد البدر ألا يعترض حمدالله على تسوية الكاس لأزمته مع نادي النصر.
خالد البدر:
حزين على "سعود الصرامي" ومسيرته .. أصبح ناقم على #النصر !!
سعود الصرامي :
يا ويل الذي يعاديني !
سوالف رياضية ..
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@KhaleadBader @L9arami pic.twitter.com/Sa3xyQzew8
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 4, 2022
حط حيلهم بينهم ، إعلام الفقر قلبوا على الصرامي لانه يقول الحق على الاقل يا خالد البدر الصرامي له مسيرة لكن انت واشكالك اللي ماعندهم اي سيرة