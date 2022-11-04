قال الناقد الرياضي، خالد البدر، إنه حزين على الناقد الرياضي سعود الصرامي ومسيرته، حيث أصبح ناقم على النصر.

وأضاف أنه يتوقع ألا تنتهي أزمة نادي النصر مع لاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.

كما توقع خالد البدر ألا يعترض حمدالله على تسوية الكاس لأزمته مع نادي النصر.