عاقبت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، نائبا عن حزب التجمع الوطني، من اليمين المتطرف، بمنعه مؤقتا من دخول البرلمان، وخفض ما يتقاضاه بعد صياحه قائلا “ارجع إلى إفريقيا” حين كان نائب أسود يتحدث أثناء جلسة.

وتضمنت العقوبة وهي الأشد صرامة في البرلمان، حرمان جريجوار دي فورناس، عضو حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، من نصف ما يتقاضاه من مال خلال شهرين، ومنعه من حضور الجلسات البرلمانية لمدة 15 يوما.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه بعد أن أمرت النائب بمغادرة مقر البرلمان “يجب ألا نُضعف ديمقراطيتنا”.