أوضحت عضو النيابة العامة ندى الجهني، إجراءات النيابة في التعامل مع الموقوفين غير النظاميين.

وقال “الجهني” خلال لقاء على قناة الإخبارية أن النيابة تقوم بالإفراج الفوري عنه وكذلك التحقيق في سبب ذلك والمتسببين فيه والرفع إلى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها لمحاسبة المتسببين والمقصرين في ذلك.

وفي حال وجود مكان غير مناسب يقوم عضو الرقابة بمكاتبة الجهة المختصة لنقله فوراً.

وأوضحت ندى الجهنى أن جميع الأنظمة في المملكة حظرت تقييد حرية الأشخاص إلا بمسوغ نظامي، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان إلا من السلطة المختصة.

فيديو | هل جميع الموقفين في المملكة إيقافهم نظامي؟ .. عضو النيابة العامة ندى الجهني تجيب #يوم_عمل#الإخبارية pic.twitter.com/tZH0zoS0RG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022