أصدرت شركة خدمات النفط المحدودة بيانا بشأن الحريق الجزئي الذي اندلع في أحد محطات الشركة في المدينة المنورة، وانتشر إلى أغلب أجزاء المحطة بشكل متسارع.

وأوضحت أن الحادث وقع في تمام الساعة 11:35 من مساء يوم أمس الخميس، وفور وقوع ذلك، قامت فرقة الدفاع المدني في المدينة المنورة بمباشرة الحادث وأخمدت الحريق بشكل نهائي ولم ينتج عن ذلك أي خسائر بشرية.

وأكدت أنها وفرت جميع وسائل السلامة في الموقع وتعاونها الكامل مع كافة الجهات الحكومية المختصة في تحقيقاتها حول ذلك الحادث.

وأهابت شركة خدمات النفط بالجميع ضرورة تحري الدقة حول كل ما ينشر من معلومات ومقاطع مصورة بعدم إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تؤثر على التحقيقات الجارية.