كشف نادي ضمك، عن خوض 4 مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، ضمن برنامجه الإعدادي أثناء فترة توقف دوري روشن السعودي.

ويبدأ ضمك مواجهاته الودية أمام الجزيرة في الـ16 من نوفمبر الجاري، وبعدها يواجه مواطنه الخليج في الـ23 منه؛ ومن ثم يلعب مباراتين في الـ27 و30 من الشهر الحالي مع فريقين سيحددان لاحقاً.

كما يبدأ المعسكر الخارجي في الـ11 من نوفمبر الجاري ويستمر لمدة 20 يوماً على أن تعود بعثة الفريق إلى أرض الوطن مطلع ديسمبر المقبل.

ويتواجد ضمك في المركز السادس بعد مرور 8 جولات من الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات، فيما مني بخسارة وحيدة.