نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات “تيك توك” برفقة والدها الملحن محمد مصطفى، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات “تيك توك”

وبين الفيديو هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع والدها الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وهو طليق شيرين، والذي بدوره قبّل جبينَها، وهي تتغنى بألحان أغنية Here with me

وفي وقت سابق، أثارت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب، الجدل بعدما ظهرت بعين متورمة كساها اللون الأحمر، وذلك خلال فيديوهات نشرتها عبر تيك توك بالتزامن مع احتفال عيد الهالوين.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، غادرت المستشفى بعدما تحسنت صحتها بعد دخولها المستشفى وتعافيها من الإدمان والتأكد من سلامتها.