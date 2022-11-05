تعرضت قرى سكنية في جنوب شرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن إلى قصف مدفعي سنته مليشيا الحوثي ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل، أصيبوا إثر سقوط قذائف مدفعية “هاون”، أطلقتها مليشيا الحوثي، على قرى مأهولة بمنطقة “نقيل الصلو” بمديرية الصلو، كما أصيب طفل آخر في قرية “ماتع” بمديرية صبر الموادم شرقي تعز، برصاص قناص حوثي.

جاء ذلك بالتزامن مع مواجهات محدودة اندلعت بين الجيش اليمني وعناصر حوثية، غربي مدينة تعز مركز المحافظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ولقى 3 حوثيين مصرعهم، إثر غارة نفذتها قوات الجيش اليمني على أحد مواقعهم، غربي مدينة تعز، دون وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي التابع لمحور تعز العسكري.

وتمكنت قوات الجيش اليمني، من التصدي لعملية تسلل نفذتها مليشيات الحوثيين، نحو مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.