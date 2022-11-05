أجرى فتحى ابن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عملية جراحية في الزائدة الدودية، وحاليًا يتواجد في إحدى المستشفيات لحين استقرار حالته وخروجه، ويتواجد معه والده والنجم حلمي عبدالباقي.

ونصح مصطفى كامل، بمتابعيه علي الدعاء لابنه على موقع فيس بوك عقب دخوله غرفة العمليات، قائلًا: “ابنى فتحي دخل غرفة العمليات، الساعة 11، دعواتكم”.

وجه مصطفى كامل، حديثه إلى مطربى الراب خلال الاجتماع الذى عقده فى نقابة الموسيقيين: “لا بد من التزام مطربى الراب بقرارات النقابة، خاصة أن هذه القرارات إلزامية”.

وتابع: “أنتم أصوات محترمة وتستحق التواجد، ولكن فى نفس الوقت لا بد من الالتزام بقرارات النقابة، ومن العيب أن يتم من قبل بعض مطربى الراب تخصيص صفحاتهم من أجل أن يهاجمونا ويتعرضون لنا بالسب والقذف، بطلوا تخلوا الفانز”.