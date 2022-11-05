قال وزير الإعلام والثقافة اليمني أن المملكة قدمت الغالي والنفيس لدعم اليمنيين في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني.

وأوضح الغرياني عبر سلسلة تغريدات نشرها بحسابه في تويتر”عبثاً يحاول البعض الإساءة للعلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين المملكة واليمن،وتشويه المواقف التاريخية والدور البناء الذي تلعبه المملكة في دعم اليمن واليمنيين لاستعادة دولتهم،واسناد جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار،وتوفير الخدمات، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين”

وتابع “أثبتت المملكة في مختلف المحطات التي مرت بها بلادنا وقوفها قولا وفعلا إلى جانب الشعب اليمني، وسخرت بتوجيهات كريمة من قيادتها كل امكانياتها وقدراتها، وقدمت الغالي والنفيس لدعم اليمنيين في التصدي للمشروع التوسعي الايراني والحفاظ على هوية اليمن وعزته وكرامته”

وأضاف نتذكر بإجلال وعرفان مواقف المملكة في دعم الحلول السلمية للازمة اليمنية منذ العام 2011،وكيف أنه لولا موقفها الحاسم في دعم الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة، واعلانها التاريخي انطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل،لكانت الأمور قد أخذت منحى آخر وصارت اليمن ضاحية من ضواحي إيران

وأردف “هذه المواقف الكريمة من أهلنا وأشقائنا في المملكة والتي عمدت بالدم في جبهات القتال، محط تقدير وعرفان السواد الأعظم من اليمنيين، وستظل شاهدا حيا على خصوصية وعمق الروابط، وعلامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وذكرى عطرة تتناقلها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل”.