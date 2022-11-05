أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المبلغ يصرف للمستفيد على 5 دفعات.

وأشار برنامج سكني، إلى أنه يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

وجاء ذلك ردا على استفسار:”مشكلة الدفعة الأولى مرة بسيطة بالنسبة للطلبات يعني دور واحد بمبلغ 500 ألف تعطون 75 ألف وتطلبون لين صب الأعمدة عشان تنزلون الدفعة الثانية 75 ألف ماتكفي عندنا في جيزان مثلا الحفر والتأسيس يكلف أكثر من 75 ألف بسبب الأرضية والمشكلة أنكم ماتعطون أحد الدفعة الثانية إلا يكتمل الشروط”.