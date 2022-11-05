كشفت شركة المياه الوطنية، آلية وخطوات إيقاف الرسائل الواردة من خدمة “الحد الاستهلاكي” على التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن إيقاف رسائل خدمة الحد الاستهلاكي عن طريق الدخول إلى التطبيق، وتسجيل الدخول، ثم اختيار معدل الاستهلاك والضغط على “المزيد”.

وأشارت إلى أن خطوات إيقاف الرسائل تتضمن أيضاً اختيار “تحكم في استهلاكك”، ثم إزالة علامة “صح” في أيقونة “أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المسجل”، وبعدما الضغط على أيقونة “تغيير الحد الاستهلاكي الخاص بي”.