خطفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الأنظار نحوها بعد طرحها أحدث أغانيها “تفاحة” التى قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف.

وحول كواليس تصويرها كليبها الغنائي “تفاحة”، قالت كرزون: “انجذبت للأغنية لاختلافها وغرابتها في طريقة العرض والشكل، ودائماً الجمهور يعشق التجديد، لذلك أردت التنويع والتجديد في ستايل الأغنية وأحببتها أكثر خصوصاً لأنها تقدم باللهجة الأردنية بشكل سلسل”.

وعن فكرة الكليب المختلفة التي تشبه الرسوم المتحركة، ذكرت كرزون: بالفعل، الفيديو كليب مختلف وبه أشكال ورسومات أصحبت تتواجد حالياً في كليبات مشاهير عالميين، بالإضافة إلى أنني لستُ ضد التطوير ولا أمانع في المغامرة بالظهور بشكل جديد لدى الجمهور بعيداً عن أفكار الكليبات التقليدية.