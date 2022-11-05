أعلنت شركة سيركو العالمية لخدمات النقل والطيران تعلن عن بدء التقديم في “برنامج تطوير الخريجين” لعام 2023م، والذي يستهدف الكفاءات السعودية للجنسين في مختلف التخصصات.

ويعتبر البرنامج نقطة انطلاق مذهلة من خلال تقديم فرصة فريدة للانخراط بشكل مباشر في التعامل مع التحديات الحقيقية وطرق حلها، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

– برنامج سيركو لتطوير الخريجين 2023م.

مميزات البرنامج:

– راتب شهري ومكافآت تنافسية أثناء فترة التدريب.

– تأمين طبي VIP.

– الانضمام لبرنامج دعم الموظفين، الذي يقدم المشورة والمعلومات والخدمات والتدريب والدعم والمساعدة في التعامل مع الأحداث والقضايا في العمل والحياة الشخصية.

– الحصول على العضوية المهنية / الاشتراكات المدفوعة.

– إجازة سنوية مدفوعة.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.

– شهادة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– اهتمام حقيقي بالناس والقيادة.

– عقلية تجارية قوية وشغف بتمويل الأعمال والاقتصاديات.

– شغف قوي بـ “إحداث فرق” – بالطرق التي يراها المتدرب مناسبة.

– الرغبة في التعلم – من خلال الخبرة العملية والتنمية الذاتية.

– مستويات عالية من المرونة الشخصية.

وأوضحت أنه يتم التقديم على برنامج سيركو لتطوير الخريجين، عبر الموقع الرسمي للشركة (يستمر حتى الاكتفاء):

هنــــــــــــا