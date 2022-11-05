أكد سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن تاريخ ميلاده التدريبي بدأ مع نادي الاتفاق.

وتفصيلا، قال “الشهري” في حديثه: “تجربتي مع فريق النصر كانت الأصعب في مسيرتي، لأنها صقلتني والعمل كان احترافي”.

وأضاف عن تجربته في الأنديةالأخرى: “في القادسية كنت أتعامل مع اللاعبين كأب لهم، والتجربة الأمتع مع الاتفاق”، بحسب “أكشن مع وليد”.