أكد سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أن تاريخ ميلاده التدريبي بدأ مع نادي الاتفاق.
وتفصيلا، قال “الشهري” في حديثه: “تجربتي مع فريق النصر كانت الأصعب في مسيرتي، لأنها صقلتني والعمل كان احترافي”.
وأضاف عن تجربته في الأنديةالأخرى: “في القادسية كنت أتعامل مع اللاعبين كأب لهم، والتجربة الأمتع مع الاتفاق”، بحسب “أكشن مع وليد”.
سعد الشهري- مدرب المنتخب السعودي الأولمبي: تاريخ ميلادي التدريبي في #الاتفاق .. أصعب تجربة كانت في #النصر لأنها صقلتني والعمل كان احترافي ، في #القادسية كنت أتعامل مع اللاعبين كأب لهم .. التجربة الأمتع مع الاتفاق#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 4, 2022
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