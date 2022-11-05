يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الترشّح للانتخابات الرئاسية العام 2024، حسبما ألمح الجمعة قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب أمام حشد من المناصرين في ولاية أيوا “من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح. استعدّوا”.

وتابع: “سنستعيد الكونغرس، سنستعيد مجلس الشيوخ”، مؤكداً أنه “في العام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع”.

ويراهن “بايدن” على هزيمة كبيرة للديمقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ مقاعدهم المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم مثل نيويورك.

كما دافع “بايدن” عن إنجازاته الاقتصادية، في محاولة لتجنب هزيمة محتملة للديمقراطيين.