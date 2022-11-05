أعلنت مؤسسة مسك الخيرية (MISK)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير المخاطر.
(Risk Manager)
2- أمين مساعد مجلس الإدارة.
(Associate Board Secretary)
3- مدقق داخلي أول.
(Sr. Internal Auditor)
4- مسؤول مشتريات.
(Procurement Officer)
5- مدير مشروع.
(Project Manager)
6- مدير إدارة المواهب.
(Talent Management Manager
7- مسؤول مشروع.
(Sr. Project Officer)
8- مدير أول مشروع.
(Senior Project Manager)
9- أخصائي خدمات تقنية المعلومات.
(IT Service Delivery Lead)
10 مدير البرنامج (ريادة الأعمال).
(Program Manager)
11- مسئول الحسابات مستحقة الدفع.
(Payable Officer)
وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مسك الخيرية، عبر موقعها الرسمي من هنا.
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