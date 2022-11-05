أعلنت مؤسسة مسك الخيرية (MISK)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات بمدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير المخاطر.

(Risk Manager)

2- أمين مساعد مجلس الإدارة.

(Associate Board Secretary)

3- مدقق داخلي أول.

(Sr. Internal Auditor)

4- مسؤول مشتريات.

(Procurement Officer)

5- مدير مشروع.

(Project Manager)

6- مدير إدارة المواهب.

(Talent Management Manager

7- مسؤول مشروع.

(Sr. Project Officer)

8- مدير أول مشروع.

(Senior Project Manager)

9- أخصائي خدمات تقنية المعلومات.

(IT Service Delivery Lead)

10 مدير البرنامج (ريادة الأعمال).

(Program Manager)

11- مسئول الحسابات مستحقة الدفع.

(Payable Officer)

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مسك الخيرية، عبر موقعها الرسمي من هنا.