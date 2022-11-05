قدم عضو النيابة العامة سعد المنصور، نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال المالي.

وقال سعد المنصور، في حواره لبرنامج “يوم عمل” على قناة “الإخبارية”، أن الاحتيال المالي هو عملية الاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق، من خلال الكذب أو الخداع أو الإيهام.

وأوضح المنصور أن هناك نظامًا تجريميًا وهو نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة حيث يعاقب مرتكبي عمليات الاحتيال بالسجن لمدة تصل لـ 7 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ 5 ملايين ريال، كما يعاقب النظام من حرض وساعد الغير على ارتكابه.

وأشار إلى العقوبة المقررة الرادعة لكل من يرتكب الفعل ومن يحرض ويساعد عليه، داعيًا إلى ضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم بالحفاظ على بياناتهم وعدم إعطائها لأي شخص سوى للمنصات الرسمية المعتمدة.