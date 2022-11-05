طرح المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، مجموعة مقترحات لمحاربة التنمر في المدارس.

وقال عبداللطيف الحمادي، خلال برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التواصل بين المدرسة والأسرة مهم جدًا، وتفعيل مجالس الآباء، كما يجب الاهتمام بأسلوب التربية الذي يتلقاه الابن.

وأكد أنه يجب أن يثقف الابن على التعامل مع حالات التنمر والتوعية وحل النزاعات في المدارس، لافتا إلى أنه يجب أن يصدر قانون من الجهات المعنية لمحاربة التنمر.