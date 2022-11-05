أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تهنئة الزوجين بقول: “بالرفاه والبنين”.
وتفصيلا، قال “الخثلان” في حديثه: “كان أهل الجاهلية يهنئون المتزوجين بهذه التهنئة وكانوا يحتقرون البنت بل كانوا يقومون بوأدها أيضًا، لذلك فهما لا يذكرون البنت أصلا ولا يقولون البنات”.
وأضاف: “تم تبديل هذه التهنئة بتهنئة المسلمين وهى بارك الله لكما وعليكما وجمعا بينكما في خير، وهذه التهنئة التي يجب أن تقال عند الزواج”، بحسب قناة “الرسالة”.
«تهنئة أهل الجاهلية».. الشيخ د. سعد الخثلان يبين حكم تهنئة الزوجين بقول: بالرفاه والبنين
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 4, 2022
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