أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تهنئة الزوجين بقول: “بالرفاه والبنين”.

وتفصيلا، قال “الخثلان” في حديثه: “كان أهل الجاهلية يهنئون المتزوجين بهذه التهنئة وكانوا يحتقرون البنت بل كانوا يقومون بوأدها أيضًا، لذلك فهما لا يذكرون البنت أصلا ولا يقولون البنات”.

وأضاف: “تم تبديل هذه التهنئة بتهنئة المسلمين وهى بارك الله لكما وعليكما وجمعا بينكما في خير، وهذه التهنئة التي يجب أن تقال عند الزواج”، بحسب قناة “الرسالة”.