أكد معتز هوساوي، مدافع الأهلي السابق والتعاون الحالي، أن إيقاف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عندما يلتقي الأخضر مع الأرجنتين في مونديال 2022 “سيحتاج لدعاء الوالدين”.

وصرح هوساوي، لبرنامج “مع عزيز” المذاع عبر قناة “SSC NEWS”: “لا أحد يعلم ماذا حدث في المباراة الافتتاحية أمام روسيا، في كأس العالم 2018.. أُصبنا جميعًا بالعمى، وكل أفراد المنتخب كانوا مضغوطين”.

وعن مواجهة الأرجنتين المرتقبة ومدى إمكانية إيقاف “البرغوث”، قال: “إيقاف ميسي يحتاج لدعاء الوالدين، فمستواه الآن مثل السابق وأفضل”.