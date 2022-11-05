سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وصرح المهاجم السويدي المخضرم إن غرور غوارديولا سيعيق تطور المهاجم النرويجي؛ حيث قال إبراهيموفيتش مهاجم ميلان والذي عاش علاقة سيئة مع غوارديولا حين لعب تحت قيادته في برشلونة موسم 2009/2010 حول تطور إيرلينغ هالاند: “هل غوارديولا قادر على تطوير مستوى هالاند؟”.

وأضاف إبراهيموفيتش: “الأمر يعتمد على غرور غوارديولا، ما إذا كان يسمح لنفسه بأن يكون أكبر من هالاند أم لا”، متابعًا: “غوارديولا لم يسمح لي أو للآخرين بأن نكون بهذا الحجم”.

وعلق غوارديولا بسخرية على تصريحات المهاجم السويدي وقال: “إنه على حق، إنه محق تمامًا. في هذا النادي، في هذا الفريق، أنا متفوق على أي شخص آخر، على أي لاعب. لا يعجبني عندما يسجل إيرلينغ ثلاثة أهداف وكل النقاط البارزة هي له. أنا غيور جدا! بصراحة، أنا غيور جدًا!”.

وتابع غوارديولا: “قلت لهالاند، من فضلك، لا مزيد من الأهداف، وإلا فإن الصحف لن تتحدث عني بعد الآن، وعني فقط. إنه على حق، إنه (إبراهيموفيتش) يعرفني تمامًا. ربما يمكنه كتابة كتاب آخر”.

وسئل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن كان يسخر من إبراهيموفيتش لكنه رد وقال: “لا أنا محق فيما أقول غروري واو”.