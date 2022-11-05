مازح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الجمهور بعد إهدائه حزام WWE.

وقال “آل الشيخ” للجمهور مازحًا بعد تسلمه الحزام: “كنت أبغى آخذه من الحلبة مو هنا”.

وتشهد الرياض نزالا يجمع بين رومان رينز بطل “WWE” ضد لوجان بول، ضمن عرض “كراون جول 2022”.

وكان تركي آل الشيخ قد استقبل عدد من نجوم ومسؤولي مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية “WWE”، استعدادا للعرض المرتقب في موسم الرياض.