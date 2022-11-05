أعلنت مارين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية، اعتناقها الإسلام، حيث وثقت لحظة نطقها بالشهادتين بمقطع فيديو من داخل أحد مساجد فرنسا.

وصرحت “الحمير” أنها أشهرت إسلامها قبل بضعة أشهر، لكنها نشرت مقطع فيديو للنطق بالشهادتين الأربعاء الماضي، بعد تساؤل الكثيرين عن أمر إسلامها.

وأضافت عن اعتناقها للإسلام: “هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله..لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”.

كما شارت الحيمر متابعيها عددا من الصور لها في مكة المكرمة بجوار الكعبة الشريفة، كما أرفقت عددا من الصور وهي تتلو القرآن الكريم.

كما أعربت عن سعادتها بزيارة الكعبة المشرفة، مؤكدة أن هذه اللحظات تمثل أسعد أيام حياتها.