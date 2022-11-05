أكد معتز هوساوي، مدافع الأهلي السابق والتعاون الحالي، أنه لا زال يطالب النادي الأهلي بمبالغ مالية مستحقة ولكن من الصعب أن يرفع شكوى ضده.

وقال معتز هوساوي، خلال تصريحات لبرنامج “مع عزيز” المذاع عبر قناة “SSC NEWS”: “كنت سببا في منع خروج عبد الرحمن غريب من الأهلي، في فترة سابقة.. ولو كنت موجودا، كنت سأتحدث معه قبل انتقاله للنصر”.

وأضاف: “لو أتاني عرض من الأهلي الآن، وهو في دوري يلو للدرجة الأولى، سأوافق على العودة.. أتابع كل مباريات الأهلي، وأحزن مع أي خسارة يتعرض لها”.

وتابع هوساوي: “دوري 2016 أمام الهلال هو الأصعب، وأحلى بطولة بالنسبة لي مع الأهلي.. ولم أكن أرغب في الرحيل عن النادي، وتفاوضت مع إدارة ماجد النفيعي على تجديد عقدي خلال المعسكر الخارجي بتونس، واتفقنا على كل شيء”.

واستطرد: “بعد عودتنا تلقيت عدة عروض من الشباب والتعاون بشكل جدي، والاتحاد والفيصلي بصورة شفهية، وأجلت النظر فيها من أجل الأهلي.. لكن في النهاية لم يجددوا معي، ووعدوني في حال خروجي من النادي بإعطائي حقوقي، لكني لم أستلمها حتى الآن”.

وأكمل: “فضلت الانتقال للتعاون بعد ذلك.. ولا زلت أطالب الأهلي بمبالغ مالية، لكن من الصعب أن أرفع شكوى.. والشباب بعد الكبار، وهم معروفون للجميع: الهلال والاتحاد والنصر والأهلي”.