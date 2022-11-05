شركة الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن توفر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بالرياض ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مشغل هاي لودر Hi-Loader Operator

المتطلبات الوظيفية:

رخصة نقل ثقيل.

مسؤول عن التحميل الصحيح للرحلات في اللودر العالي ويضمن تأمين عربات الوجبات والحاويات والوحدات القياسية بشكل صحيح وتشغيل وحدة تكييف الهواء في السيارة.

يضمن تحميل جميع الرحلات وفقًا لخطة التحميل وفي المواعيد النهائية.

يضمن أن جميع معدات التحميل مصنفة بشكل صحيح وفقًا لمخطط التعبئة.

يضمن أن المُحمل المرفق معه يعرف إجراءات التنظيم / التفكيك.

تقارير عن الواجب في مواعيد الجدول وبالزي الرسمي المناسب.

يضمن أن يكون Hi-loader الذي يحضر الوصول / المغادرة أنيقًا ونظيفًا ومرتّبًا.

يضمن أنه بعد كل مناولة (وصول) ، يتم تنظيف اللودر العالي بشكل صحيح.

كما يمكن الإطلاع على بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنـــا