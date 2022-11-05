استجابت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، لأمنية الفنان الشاب فيصل العتيبي، في الغناء معها.

وكان فيصل العتيبي، قد ظهر في برنامج “أم بي سي في أسبوع” عقب حملة تنمر تعرض لها، وأثارت جدلًا بين مواطنيه في المملكة، ليتلقى لاحقًا حملة دعم واسعة.

وعبر فيصل العتيبي عن رغبته في الغناء إلى جانب كل من “أحلام” والمطرب السعودي “رابح صقر”، وما لبثت أن غردت المطربة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”، لتعلن رغبتها في مشاركة فيصل العتيبي حفلها، المزمع إقامته في العاصمة الرياض.

وقالت أحلام: “راح تشاركني حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا حبيبي، صوت ولا أروع، وغنيت حزين وأسرتني، وراح نغنيها مع بعض، أوعدك”.