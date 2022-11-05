كشفت تقارير، عن حالة غريبة لطفلة وهي تحمل داخل معدتها 8 أجنة في الهند.

وذكر الأطباء أن هذه الأجنة تم تطويرها داخل الطفلة أثناء وجودها في رحم الأم، ولكن لم يتم رصدها إلا بعد الاختبارات التي أجريت للتحقق من سبب تورم معدتها.

وولدت الطفلة في مستشفى في منطقة رامجاره في ولاية جاركند الهندية، وتمت إزالة الأجنة الثمانية منها في عملية جراحية استغرقت 90 دقيقة، بعد حوالي 3 أسابيع من ولادتها.

وأوضحت التقارير، أن الأطباء كانوا يعتقدون في البداية أنها تعاني من ورم، ولكن خضعت الطفلة للجراحة وهي تتعافى حاليًا بشكل جيد.