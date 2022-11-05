أعلنت شركة طيران الإمارات عن طرح وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات للعمل بقطاع الطيران في الرياض، الظهران للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive) (جدة): هنا

المؤهلات والخبرة

شهادة الثانوية العامة فما فوق.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المبيعات التجارية.

خبرة في تطوير المبيعات ، وتعزيز الإيرادات و / أو استراتيجيات تحسين التكلفة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

– ممثل خدمات المطار (Airport Services Agent) (الرياض): هنا

المؤهلات والخبرة

شهادة الثانوية العامة فما فوق.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الطيران.

معرفة نظام مراقبة المغادرة ونظام الحجز المحوسب.

معرفة إجراءات تسجيل الوصول وخدمة العملاء.

إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

مهارات إستخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– ممثل أول خدمات المطار (Senior Airport Services Agent) (الرياض): هنا

المؤهلات والخبرة

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الطيران.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

إجادة اللغة الإنجليزية.