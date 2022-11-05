قال المبعوث السابق لجامعة الدول العربية في لبنان، الأخضر الإبراهيمي، أن الأمير سعود الفيصل كان بطلًا من أبطال اتفاقية الطائف وعمل باتجاهات مختلفة حينما كان يشغل منصب وزير خارجية المملكة.

وجاءت تصريحات الأخضر الإبراهيمي خلال الاحتفالية بالذكرى الـ33 لاتفاق الطائف في بيروت والتي نظمتها سفارة المملكة بلبنان.

ومن جانبه، صرح سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري خلال الاحتفالية: بأن رسالتنا تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان.