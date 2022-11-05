أصدر الاتحاد العالمي للعملاء المتأسلمين الإرهابي، بيانًا يستنكر فيه المظاهرات والاحتجاجات في ايران كدعم من جماعة الإخوان الإرهابية لعمائم الدجل الإيرانية.

ويستمر الاتحاد الإرهابي الذي دعم ثورات الربيع العربي وتسبب رموزه الإرهابيون في قتل وتشريد المسلمين في سوريا وليبيا والعراق في جرائمه ودعمه للإرهاب.

ودعم الاتحاد الإرهابي مرتزقة الملالي وقوات الحرس الثوري في قمعها ضد الشعب الإيراني؛ حيث جاء ضمن البيان: “وندين الاعتداء على رجال الأمن وموظفي الدولة، كما نؤكد على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، ونؤكد على مشروعية الإجراءات التي اتخذتها لمحاسبة الخارجين عن النظام”.