أكد مدير صندوق النمر العربي الدكتور هاني تطواني أنه لم يعثر على أي أثر للنمر العربي في المملكة، مبيناً أنه على مشارف الانقراض.

وقال تطواني :” لدينا أربعة أنواع من القطط في المملكة كما أن هناك أنواع انقرضت منذ عدة سنوات كالفهد والأسد، وبالنسبة للنمر العربي فخلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يعثر على أي علامات لوجوده”.

وأضاف ” قد يكون ذلك مؤشراً على انقراض النمر العربي ولكن مازال الأمل موجود، ولكن هناك برامج أخرى من أجل إعادة النمر إلى المملكة “.