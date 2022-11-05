كشف الشاب عبدالرحمن الذي فقد أطرافه كيف اجتهد على نفسه إلى أن أصبح لاعبًا في المنتخب السعودي وملهمًا لكل شخص يراه.

وقال “عبدالرحمن” أن الموضوع كان صعب في البداية لكن بتشجيع والديه شعر بأنه وضعه طبيعي كأي إنسان.

وأضاف في حديثه لبرنامج صباح السعودية أن الناس الأغراب كانوا يستغربون منه في البداية ولكن الأقارب لم يشعروه بأي غرابة بشأن وضعه.

ولفت إلى أنه حقق المركز الرابع خليجيا والسادس عالمياً في ألعاب الطاقة البارالمبية.