وثقت صورة نادرة جلالة الملك الصالح خالد بن عبدالعزيز وسمو الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر، خلال إحدى المناسبات .
وأظهرت الصورة الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن حمد أمير قطر ومعهما سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهم الله وأسكنهم الجنة.
وثقت صورة نادرة جلالة الملك الصالح خالد بن عبدالعزيز وسمو الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر، خلال إحدى المناسبات .
وأظهرت الصورة الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن حمد أمير قطر ومعهما سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهم الله وأسكنهم الجنة.
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