وثقت صورة نادرة جلالة الملك الصالح خالد بن عبدالعزيز وسمو الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر، خلال إحدى المناسبات .

وأظهرت الصورة الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن حمد أمير قطر ومعهما سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهم الله وأسكنهم الجنة.